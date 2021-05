Cataluña no prorrogará el toque de queda después del estado de alarma

Cataluña no prorrogará el toque de queda cuando acabe el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, en una entrevista en Ràdio 4, donde ha afirmado que si los datos epidémicos continúan con tendencia a la baja, no será necesario aplicar medidas excepcionales. “Todo hace pensar que no será necesario decretar medidas de este tipo”, ha dicho en el espacio Cafè d’Idees de Gemma Nierga.