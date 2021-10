Cataluña y País Vasco se estancan y siguen en riesgo medio junto a otras cinco comunidades

Los siete territorios no logran situar y afianzar su incidencia en riesgo bajo . Sin embargo, mantienen controlados los ingresos y las muertes, gracias a sus altos porcentajes de vacunados. El festivo del puente del Pilar, junto con el fin de semana, ha resultado en retrasos de notificaciones de casos. Eso se debe a la reducción de las pruebas, con el cierre de los centros de Atención Primaria. Esas infecciones están siendo incluidas y afloran ahora. Dicho cóctel, unido al nivel de contagios actual , ha dado lugar a un frenazo del descenso de la incidencia.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha avisado que están notando una subida de los contagios. En esta línea ha lamentado que los habitantes no estén cumpliendo con algunas medidas básicas. Una de las que están siendo infringidas, según sus palabras, es la no utilización de mascarilla en aglomeraciones en exteriores. Sigue siendo de uso obligado cuando no existe una distancia de un metro y medio. La comunidad seguirá sin permitir comer en eventos deportivos y cines.