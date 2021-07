Cataluña pide que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores: "Es una medida que nos gustaría tomar"

Cataluña pide que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores. La portavoz del Govern, Patrica Plaja, ha señalado hoy en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo que el empeoramiento de los datos obliga a hacer uso de nuevo de esta medida de protección y ha asegurado que es una restricción que les gustaría tomar y no pueden.

"Hay medidas que el Govern le gustaría tomar y no lo puede hacer, como el uso de la mascarilla. Pedimos que se continúe haciendo uso. Se está propagando el virus a una velocidad que hasta ahora no habíamos visto. La pandemia no ha terminado y pedimos a la ciudadanía que actué como antes del 26 de junio", ha añadido la portavoz.