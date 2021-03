Cataluña pide prudencia por el aumento de movilidad y alerta: "Estamos peor que cuando comenzó la tercera ola"

Salut alerta: "Si ahora hubiera otra ola sería peligroso"

A día de hoy todavía es prematuro prever si finalmente llegará la cuarta ola pero lo que está claro es que si llega los hospitales partirían de una situación muy complicada. Según Comella, la evolución de la pandemia hace que sea imprescindible la prudencia ante el riesgo de cuarta ola . Por eso insiste en que estamos en una "meseta" y podría haber otra subida de contagios. "El sistema de Salud está asumiendo también la asistencia no covid. Estamos atendiendo otras patologías, pero hay demoras y eso no es bueno", ha añadido Comella.

Según el director de CatSalut, han notado como en las últimos días ya no disminuyen tan rápido las infecciones respiratorias, de hecho, solo ha bajado un 2% la última semana y asegura que "no se sabe si puede haber un repunte en la actividad covid". Si esto ocurre, y finalmente se experimenta un "cambio brusco" antes de Semana Santa, Salut no descarta "replantear la apertura", aunque de momento "se mantienen las medidas restrictivas actuales.