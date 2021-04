Cataluña pide a Sanidad retrasar la segunda dosis para acelerar la vacunación contra la covid-19

El Departament de Salut de Cataluña quiere retrasar la inoculación de la segunda dosis para mantener el ritmo de vacunación y seguir administrando la primera a ciudadanos que aún no la hayan recibido. De hecho, así se lo ha pedido al Ministerio de Sanidad, convencido de la necesidad de seguir el ejemplo de Francia e Italia : "Eso nos permitiría ganar dos semanas más en la rueda de vacunación y llegar a mucha más gente en mucho menos tiempo".

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha animado públicamente este martes a la oficina de Carolina Darias a modificar la estrategia de inoculación de las dosis de Pfizer para no administrar la segunda a los 21 días de la primera, sino a los 42, como también ya lo han decidido el Reino Unido y Canadá. "Esta semana tendremos que poner 40.000 de las segundas dosis de Pfizer que podrían estar disponibles para 40.000 personas más que podrían entrar en la cadena de inmunización", ha aseverado la titular de Salut; la semana que viene, serán 70.000.

En este sentido, el sistema sanitario de la comunidad empezará a inyectar también la segunda dosis de AstraZeneca a partir del 26 de abril, 12 semanas después de incluirla en la campaña. Vergés sostiene que dilatar el ciclo supondría "cumplir el objetivo de vacunar más rápido sin que disminuya la protección" y ha anunciado que trasladó dicha petición al Ministerio en una reunión bilateral este lunes; también que técnicos de la Generalitat y del Gobierno ya han debatido esta estrategia "que ha demostrado que no estropea la eficacia de la primera dosis".

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha lamentado que no dilatar la inoculación de la segunda dosis "obliga a paralizar el número de nuevas personas a las que vacunar" porque se tienen que "dedicar a poner estas segundas dosis". Cataluña ha administrar la primera dosis a 275.000 residentes catalanes esta semana y comenzará a "administrar buena parte de segundas dosis" los próximos días, cosa que "frenará su llegada" al resto de la población.

Acusa a Sanidad de torpe

La petición de la consellera, que ha insistido en que "es una decisión que deben tomar los técnicos y, sea cual sea, la deben tomar con celeridad", no ha estado exenta de críticas para el Gobierno, al que ha acusado de torpe. "Ha habido poca rapidez del Estado, ha sido poco ágil con las decisiones , pero ahora no puede fallar", ha criticado Vergés, que ha incidido en que "la semana pasada hubo el compromiso de debatir qué hacer y, sea cual sea la decisión, se debe saber y explicar a la ciudadanía para reducir la incertidumbre".

Precisamente, ha manifestado que "esta poca agilidad en las decisiones y poco compromiso son tropiezos constantes que solo lían a la ciudadanía". Y ha advertido, de cara al Consejo Interterritorial de este miércoles: "No podemos repetir el mismo error en este debate".

Los hospitales de la comunidad catalana se encuentran con las Unidades de Cuidados Intensivos "muy tensionadas". El ritmo de ingresos de pacientes graves y críticos ha aumentado los últimos días; ya son 518 los infectados que atienden las UCI, un número "altísimo" que obliga a "no perder el tiempo", en palabras de la consellera. En este sentido, "la covid-19 no da tregua y no podemos eternizar estos debates que suponen soluciones a la pandemia".