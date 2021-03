Cataluña se plantea dejar salir por Semana Santa para visitar a familiares o allegados

Madrid no es la única comunidad que quiere autorizar los desplazamientos en Semana Santa. Cataluña se lo está pensando. Si la situación sanitaria sigue mejorando el Govern baraja relajar el actual confinamiento comarcal de cara a Semana Santa e incluso dejar salir del territorio catalán para visitar a familiares o allegados .

Sí ha dejado claro que es un tema que "todavía no se ha abordado y, por tanto, no se puede explicar el contenido de una resolución que todavía no existe".