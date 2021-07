Cataluña propone que los locales de ocio nocturno hagan test de antígenos al entrar para frenar los brotes

De momento, lo que tiene claro el Govern es que no va a avanzar en la desescalada. El PROCICAT ha decidido en una reunión celebrado por la mañana prorrogar las restricciones vigentes hasta al menos el próximo 12 de julio. La evolución de los datos en los próximos días será determinante para decidir si es necesario endurecer las medidas, aunque son ya varios los expertos que advierten que la semana que viene el incremento de contagios puede ser todavía más llamativo. La buena noticia es que será entonces cuando se empiece a vacunar a los jóvenes menores de 29 años .

Lo que más preocupa a la Generalitat es el crecimiento de los positivos entre los jóvenes de entre 16 y 29 años . Su incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 512 casos por 100.000 habitantes , más que el triple que la media en Cataluña. Si bien es cierto el impacto en los hospitales todavía no está afectado a los hospitales , los Centros de Atención Primaria están viviendo la semana con mayor número de casos covid desde que hay registro, alcanzando los 110.000 casos diagnosticados en primaria en apenas una semana.

Nos reuniremos pronto para ver si el sector es capaz de asumir la logística de hacer test masivos, porque no es fácil

Según el conseller, la gestión de implementar este sistema en el ocio nocturno debe realizarse bajo la supervisión "de los organizadores", y no del Departament. Según Argimon, Salut no puede obligar, pero si acordar, por ello, se reunirán "pronto para ver si el sector es capaz de asumir la logística de hacer test masivos, porque no es fácil".