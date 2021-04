La estrategia de vacunación de Madrid establece que se vacunará a los menores de 75 en cuatro hospitales, pero algunos centros de salud están citándoles en los consultorios

La consejería de Sanidad pide no colapsar los centros de atención primaria y esperar a que se nos convoque por teléfono o sms

Este martes 20 de abril comienza a funcionar un teléfono automatizado destinado a mayores de 75 años para obtener cita previa par la vacunación

Aguantar una hora de cola en la calle nunca tuvo un sabor más dulce, porque después de ese rato sales con cita para vacunarte contra la covid. Es lo que está pasando en algunos centros de salud de Madrid, en los que se están dando fecha y hora para esta misma semana, aunque el protocolo afirma que aún no se puede pedir cita, y que hay que esperar una llamada o sms. En algunos centros de salud se han llegado a acumular 100 personas esperando.

En teoría, según la estrategia de vacunación de la consejería de Sanidad, en atención primaria madrileña sólo se inocula a los mayores de 75 (a los menores de esa edad se les administra la vacuna en los centros masivos y en algunos hospitales de la región). Pero lo cierto es que basta un paseo por los centros de salud para comprobar que muchos adultos entre 70 y 80 años están consiguiendo sus citas allí mismo.

He bajado al centro de salud y me han dicho: "Puedes coger cita aquí". Así que he esperado la cola y me han dado cita para el viernes. Divino", cuenta Ramiro, de 71 años

Es el caso de Ramiro, de 71 años, que sale feliz del centro de salud Luis Vives, en Alcalá de Henares, con su cita para el viernes 23. Se ha enterado porque ha ido a su centro de salud a informarse, ya que es paciente de riesgo, y al rato, cuenta a NIUS: "He venido a preguntar porque me dijeron por teléfono que tenía que vacunarme esta semana en mi hospital, pero he bajado al centro de salud y me han dicho: "Puedes coger cita ahora mismo y aquí, que te tocará antes que si vas al hospital". Así que he esperado la cola y me han dado cita para el viernes. Divino". Además, le han dado ya también para su mujer, que no es paciente de riesgo. ¿Por qué, si en teoría esta semana sólo se vacuna en atención primaria a mayores de 75? Porque los centros de salud están adelantándose unos días.

Fuentes de la consejería de Sanidad aclaran a NIUS que "de forma general solamente estamos vacunando a más de 75 en centros de salud. En aquellos centros que hayan terminado con la vacunación de su población de más de 75, han empezado con los de menos. Y a lo largo de la semana se ira generalizando la vacunación a los adultos entre 70 y 74, ya sí en centros de salud con apoyo de los 4 hospitales activos para esta franja".

Este martes 20 de abril se va a activar un servicio de cita automatizada telefónica, para evitar que la gente tenga que ir a hacer cola al centro de salud. Pero la voz se ha corrido antes de que esto pase

Es decir, que a partir de la semana que viene, cuando los mayores de 75 estén en su mayoría vacunados, se generalizará la cita para la franja de edad entre 70 y 74 en atención primaria. Por eso este martes 20 de abril se va a activar un servicio de cita automatizada telefónica, para evitar que la gente tenga que ir a hacer cola al centro de salud. Pero la voz se ha corrido antes de que esto pase y en algunos consultorios hay filas de cuarenta personas.

"Me llamó mi vecina y me dijo: vete al centro de salud que te vacunan"

Es lo que le ha pasado a las decenas de personas del Luis Vives, en Alcalá de Henares. Una mujer cuenta su caso: "Vine el miércoles pasado, pregunté por la vacuna y me dijeron que ya me llamarían. Y el viernes por la noche, a las diez y media, me llamó una vecina y me dijo que si vengo me dan cita así que aquí estoy", dice, al final de la cola.

En la fila se conocen muchos, son vecinos "de toda la vida", dice otra mujer, saludando a una amiga que está tres puestos más alante. "Yo a Madrid ¿cómo voy a ir?", protesta: "A mí que me pinchen aquí. Si me espero al mensaje lo mismo me mandan ahí al Zendal y a ver cómo llego", dice. Alcalá de Henares está a 30 kilómetros de la capital. Y un hombre, de 75 años justos, dice al oírla: "Que nos pongan autobuses".

Protestas que se olvidan unos cuarenta minutos después, cuando salen con su cita. Un hijo y la nuera de María Fernanda la esperan con dudas: "Tiene 70, cumple 71 este año, en el teléfono de la consejería nos han dicho que tenía que esperar que la llamaran pero luego una amiga le ha contado que había conseguido cita aquí, en el centro de salud, y hemos venido". Al poco sale María Fernanda, agitando un papel con una sonrisa enorme, y su hijo no puede contenerse y aplaude. "Ay, qué alegría", dice la mujer, pensando ya en que queda menos para ver a sus nietos.

Más de 100 personas esperando

A pocos kilómetros de Alcalá de Henares, en Coslada, la situación se ha desbordado en la mañana de este lunes. En el centro de salud Valleaguado han llegado a acumularse más de 100 personas, y el centro, ante tal demanda, ha establecido un protocolo telefónico.

En Daganzo, igualmente en el este de la Comunidad de Madrid, también ha acudido gente que quiere vacunarse "y no tenemos instrucciones al respecto. Ni la directora ni la jefa (...) saben nada de citaciones presenciales", afirman trabajadores de ese consultorio.

Sanidad pide no colapsar los centros de salud

En la misma ciudad otros consultorios están haciendo frente también a la ansiedad de la gente. En el María de Guzmán una decena de personas esperaban a las 10 de la mañana fuera, mientras una trabajadora iba explicando, uno a uno y con toda su paciencia, que de momento solamente están citando a los mayores de 75. "Se les suele llamar por teléfono, pero a los que se están acercando, si están en la franja de edad que toca esta semana, les damos la cita", cuenta a un joven que va a preguntar por fecha para su padre.

La consejería de Sanidad pide a la población que esperen a que les convoquen, o a que esté habilitado el teléfono para cita previa, para no entorpecer la labor en los centros de salud. Pero claro, ¿quién aguanta la incertidumbre pudiendo tener la certeza de una fecha? Así reflexiona Jesús Martínez, nacido en 1945.

A sus 76 años dice que la cola se le ha hecho larguísima, y que tiene "aquí a mi doctora, que me ayuda y me da lo que necesito. Y he venido porque tengo más de 70 años y me la tenían que dar". Y así ha sido, "como todos los que hay ahí, si hay una caravana de gente ahí larguísima", resopla.