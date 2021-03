Científicos españoles asocian la variante británica del coronavirus a un mayor riesgo de ingresar en la uci

Males notícies. Trobem correlació important entre penetració de nova variant B.1.1.7 (anglesa) i pujada del percentatge de casos greus per cada cas trobat. Correlació no és causació, però el patró de càrrega i descarrega hospitalària ha empitjorat. Gràfica clau 1/ pic.twitter.com/91R4Eo54At

No obstante, la infección de coronavirus a través de la variante británica no comporta que los cuadros graves lo sean aún más. De hecho, Prats detalla que "los casos graves no serían diferentes que los anteriores, no tendrían un cuadro más complejo sino que su gravedad sería parecida". Esto comporta que, aunque la probabilidad de desarrollar un cuadro grave sea mayor, la proporción entre hospitalizados y ocupación en UCI no varíe significativamente respecto a otras olas.