El certificado covid en bares y restaurantes se generaliza en Europa pero es excepcional en España

Es uno de los últimos grandes asuntos de la pandemia. Cuando la vacunación parece alcanzar techo frente a quienes no están convencidos y la situación epidemiológica empeora con el avance de la variante delta , la exigencia del certificado covid en el ocio o la restauración empieza a extenderse por Europa. Francia es uno de los ejemplos más representativos: pedirá el documento a sus ciudadanos para entrar en bares y cafés , así como en museos y trenes de larga distancia.

"Imponer las restricciones a los no vacunados en lugar de a todos", dijo el presidente Emmanuel Macron al presentar el paquete de medidas, que incluye la vacunación obligatoria de los sanitarios y el final de las PCR gratuitas. Días después del anuncio, la estrategia entregaba sus primeros resultados, con récords sucesivos de dosis administradas y de citas reservadas. El viernes, el promedio de inyecciones diarias a una semana era de 684.264, unas 100.000 más que a mediados de mes, según los datos recogidos en el portal Our World In Data.