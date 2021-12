Certificados falsos a la carta: el negocio oscuro del Covid-19

Tal y como confirmó este diario, en muchas ocasiones la estafa es más para el cliente que para el resto de la sociedad Es decir: el solicitante envía el dinero pero el certificado falso nunca llega, con el consiguiente problema para no vacunado, que no puede acudir a denunciar al tratarse de una actividad ilegal. No hay una sola denuncia en España por un caso similar. En otras, tal y como confirman testimonios recabados por este diario, el sistema funciona. Al menos en un primer momento. Pero el precio del servicio es muy superior y se suministra en grupos más limitados.

Como dato positivo, en España no hay denuncias todavía por el uso de certificados falsos. Sin embargo, la estadística tiene una sombra: en la mayoría de los casos, no son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los encargados de controlar su validez, por ejemplo, en el acceso al ocio nocturno en algunas regiones y los particulares no tienen capacidad técnica verificarlos. “La única forma de evitar falsificaciones de este tipo es que ese código informático se tenga que generar en el momento en el que es solicitado”, explican fuentes de la Seguridad del Estado. En la actualidad, es posible emitir el certificado y llevar el código generado en otros formatos como un archivo pdf. Es ahí donde los falsificadores intentan atacar al sistema.

Otro de estos grupos, creado el seis de noviembre, cuenta ya con 213.000 usuarios. Cuenta solo con una decena de mensajes. Ofrecen certificados falsos también para Estados Unidos o México, y cuentan con un tutorial detallado para todo aquel que necesite cambiar de moneda física a virtual, es decir: a bitcoins. “No me contacten por privado si no es para tratar cuestiones que tengan que ver con este canal. No me importa si te parece que soy caro. No me escriban si no tienen bitcoins”, explica a modo de resumen uno de los mensajes. “Si no contestamos en el momento, por favor sea comprensivo. Tenemos mucho trabajo”.