César Carballo, urgenciólogo: "El 70% de población española es susceptible de contagiarse de la variante delta"

R. En Madrid no lo estamos sufriendo demasiado todavía. Estamos en un 8 %. Esto nos permite bajar la presión de las UCI, el Hospital Zendal se está vaciando y eso es bueno, pero todavía tenemos una incidencia muy alta. Sobre todo, en población menor de 30 años, en Andalucía, por ejemplo, en este subgrupo de población la incidencia acumulada esta por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes eso es muchísimo. Por eso creo que no es momento de aliviar restricciones, además de vacunar y vacunar, hay que intentar estrategias para disminuir casos, ir ahora que podemos a una estrategia de COVID CERO.

R. A mi me parece precipitado ¿En base a qué estudios científicos se ha decidido que es bueno quitar las mascarillas en el exterior? El mensaje que se le da a la población creo que no es el correcto, seguimos en guerra y dista mucho de haber acabado. Además creo que no era una medida prioritaria ahora, la población habría esperado un mes, a que los indicadores fueran mejores. A la gente se le olvidará la mascarilla en casa, se reunirá en grupos grandes, entrarán en interiores sin ella y los contagios aumentarán, es inevitable. Las informaciones que nos llegan de la transmisibilidad de la variante delta son preocupantes. Según las autoridades de Israel basta con un contacto mucho mas corto que con la variante alfa, para que el covid se trasmita . Así que, si la mitad de la población se quita la mascarilla, ya no servirá con las que llevamos ahora. Hay que recordar que lo que nos protege es un enmascaramiento universal superior al 80%. La quirúrgica, por ejemplo, que es la mayoritaria protege a los demás de uno mismo, pero no te protege a ti. Por lo tanto, nos exponemos a que los contagios aumenten, y hay que recordar que casi un 70% de la población ahora mismo es susceptible

R. Se pueden hacer muchas cosas, antes que quitar las mascarillas. Habría que potenciar el sistema de rastreo, y que fuera retrospectivo para saber no solo los contactos estrechos sino saber quién te ha podido contagiar. Así se podrían aplicar medidas de Salud Pública más adecuadas. Medir las aguas residuales también sería efectivo y podríamos centrar la investigación en barrios, residencias, colegios. Ya sé, que en estos momentos, es muy difícil secuenciar todos los casos hasta que no se llegue a una incidencia acumulada de 50 casos pero se puede hacer más. Otro problema es que tenemos Atención Primaria saturada, con profesionales exhaustos y sobrepasados, hemos desatendido durante años la base del sistema, y ahora va a ser muy difícil arreglarlo en unas semanas, y mas en verano. Es necesario un plan de choque para revitalizar nuestro sistema sanitario realizado por técnicos y profesionales reconocidos y a 10 años.

R. Es verdad que en verano el virus se trasmite de manera más lenta, pero ya vimos lo que pasó el año pasado. Los mensajes no fueron los correctos, nos confiamos y acabamos pagándolo. Haríamos mal en confiarnos ahora, sobre todo, cuando parece que estamos tan cerca del final. Es cierto que el año pasado no había vacunas pero es el momento de aplicar el principio de precaución que no hemos aplicado en toda la pandemia. Hemos estado a merced del virus, nunca nos hemos adelantado, en cuanto tenemos mejores cifras nos relajamos, vendemos un mensaje que es un error. La ciudadanía no es tonta, ha aguantado mucho, de forma ejemplar, y creo que se le debería decir la verdad en todo momento, sin edulcorantes, sin falsos optimismos que no conducen a nada. Nos enfrentamos a un enemigo temible, lo peor que hemos visto en 100 años y no se pueden relajar las medidas hasta eliminarlo por completo. Estamos en guerra, y cada variante nueva que aparezca hasta que lo derrotemos, va a mostrar ventaja competitiva frente a la anterior. Pura teoría de la evolución