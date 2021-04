Ceuta afronta el inicio del Ramadán con una incidencia en riesgo extremo

Cuando Riduan se levanta en su casa de la barriada ceutí de Monte Hacho, sabe que este martes no es un día igual a los demás. Durante toda la jornada, este taxista que da una vuelta tras otra a una ciudad que tiene poco más de 18 kilómetros cuadrados no podrá comer ni beber agua. Riduan, como casi la mitad de los 85.000 habitantes de Ceuta, es musulmán, y empieza su segundo Ramadán en pandemia.

"El problema es que no va a haber rezo , es donde nos afecta un poquito", dice Riduan. "Lo demás, tal y como están las cosas, cuantas más horas haya las familias van a reunirse más y eso es peor".

"¿Quién ve las luces?", ríe Riduan. "El Ramadán es una adoración, no es una fiesta. Cenaré con la familia y ya está".

O no está. Porque en la comunidad islámica de la ciudad hay cierto sentimiento de agravio . Durante la Semana Santa el toque de queda se ha prolongado hasta las once de la noche, y esa hora de más es importante para ellos.

"Ahora el día es más largo, anochece más tarde, dejar apenas una hora de margen de maniobra entre que se rompe el ayuno, y el toque de queda, limita muchísimo a muchas familias ". aclara a NIUS Fátima Ahmed, diputada de MDYC (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía). "Hay una sensación generalizada de agravio pero no solo entre los musulmanes. En esta ciudad, afortunadamente todos vivimos todas las fiestas como propias"

"Cualquier restricción no se debería de relajar. La recomendación epidemiológica es convivientes, y el mínimo de personas posibles", apunta Julián Domínguez, Jefe de Medicina Preventiva del hospital de la ciudad. "Eso está claro, pero el problema no está ahí, el problema está en una cuestión más bien sociológica. Y es que en Navidad y Semana Santa lo hemos hecho, y no hacerlo en Ramadán parece poco igualitario".