Los científicos asumen que habrá transmisión comunitaria de ómicron en España

La historia se repite y, aunque este coronavirus empieza a ser ya un viejo conocido de la comunidad científica, no deja de dar sobresaltos. Ahora con una nueva variante, tan esperada como inoportuna. A menos de un mes de las fiestas navideñas, con la incidencia creciente en España, aparece ómicron y, todo indica, es más contagiosa que sus predecesoras.

Hay "condiciones de tormenta perfecta para crear una súper ola", explica a NIUS la inmunóloga Adelaida Sarukhan, porque "aunque no estamos como hace un año, tampoco debemos ser complacientes". Se debe actuar con "paciencia y prudencia", apuesta la doctora en inmunología y comunicadora científica en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). "En vez de entrar en pánico y cerrar fronteras, apostemos por enviar vacunas, porque lo que tiene que dar pánico es que en África solo esté vacunado uno de cada cuatro sanitarios", enuncia con cierta indignación. "Esto es la crónica de una variante anunciada y no será la última. Mientras no logremos vacunar a todo el mundo, el virus seguirá mutando", subraya la científica.

Contagio descontrolado para un virus que no sabe de fronteras

Las sospechas y los casos confirmados no paran de crecer en Europa. Tanto que los científicos consultados por NIUS no descartan que haya transmisión comunitaria de esta nueva variante, es decir, que llegue a contagiarse de forma descontrolada, sin conocer de quién procede la infección. "Es una posibilidad", asegura a NIUS Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). "Muchas veces, cuando se detecta (una nueva variante) ya está circulando en muchos países, puesto que el virus no conoce fronteras", explica la investigadora.

"Tarde o temprano va a haber transmisión comunitaria de ómicron", responde sin dudar Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). "Seguramente, sí, seguro", coincide Adelaida Sarukhan.

Ómicron vs delta

Aunque para la doctora Sarukhan la cuestión más importante, y que todavía está por responder, es saber si esta variante va a desplazar a delta, independientemente de si es más virulenta o no, porque "delta ya nos demostró que, al haber más contagios, hay más muertes sin necesidad de que sea más virulenta".

Según Juan Antonio Sanz, "si se confirma su alta contagiosidad, lo normal es que llegue a ocupar el nicho ecológico de la variante delta". Aunque, por ahora, no todas las denominadas "variantes de preocupación" han logrado desplazar a la anterior. "A mí, personalmente -explica la doctora Sarukhan- la que más me llegó a preocupar era la variante beta por su capacidad de escapar de la respuesta inmune, pero al final beta no se ha hecho predominante. Alfa y delta sí lo consiguieron. La pregunta es qué hará ómicron", insiste.

Sobre el papel "pinta mal"

"En el sur de África, donde fue detectada la nueva variante, sí ha desplazado a la delta y, aunque puede ser un factor de suerte, sobre el papel pinta mal", augura la científica del ISGlobal. La buena noticia, añade la inmunóloga, es que "no estamos empezando de cero, buena parte de la población ya cuenta con inmunidad, bien sea natural por haber pasado la enfermedad y/o por haberse vacunado". Esta vez, según Sarukhan, hay:

Inmunidad previa.

Vacunas que "igual no son perfectas, pero sí se han demostrado altamente eficaces".

Posibilidad de adaptar la vacuna de una forma relativamente rápida.

Posibilidad de poner una tercera dosis a la población vulnerable.

Conocimiento de lo que funciona: mascarillas, ventilación...

Esta variante tampoco escapa a las mascarillas

Es el momento de "ser prudentes, hacer mucho diagnóstico para intentar parar la transmisión, trazar muy bien los contactos y esperar a que la ciencia diga si hay que preocuparse más por esta variante o es similar a otras con las que ya nos hemos enfrentado", indica Sonia Zúñiga. Porque, tal como recuerda la viróloga del CSIC, "sea la variante que sea, las mascarillas no las atraviesa, es decir, las medidas no farmacológicas que ya conocemos (mascarilla, distancia social, ventilar, etc) son efectivas también frente a esta variante".