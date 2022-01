Científicos celebran la llegada de Paxlovid, la primera pastilla contra la covid: "Se abre un frente poderoso, el terapéutico"

“Está bien que además de los tratamientos preventivos, como las vacunas, que son los más eficaces, se abra otro frente poderoso y potente, el terapéutico”, considera el virólogo de la UAM José Antonio López Guerrero, que recuerda que “otros, como el molnupiravir, están siguiendo la misma trayectoria”. Se refiere a otro antiviral, el de Merck , desarrollado también para la covid pero que aún no ha obtenido autorización de la EMA. La FDA lo aprobó a primeros de diciembre, no sin cierta controversia.

Si funcionara también para esto, sería “un arma muy importante para tratar a contactos estrechos y evitar que desarrollen la enfermedad. Algo así como ponerle palos en las ruedas en el virus, bloquear su reproducción”, explica Míguez. Pero hacerlo antes, no después, de que se produzca la infección. Y lo están ensayando en personas no vacunadas. “Se prueba en no vacunados para ver si es realmente efectivo". Aunque después, lo podrían utilizar vacunados y no vacunados, puesto que las vacunas actuales no evitan el contagio.