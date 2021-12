Los científicos critican la mascarilla obligatoria en exteriores: "Es como ponerte un chubasquero en un huracán"

"Es como si viene un huracán y le dices a la gente que se ponga un chubasquero. Parece una broma de mal gusto", sentencia el físico y de profesor de la Universitat Rovira i Virgilien, Alex Arenas. En Cataluña, este martes, se publicó un documento en el que explicábamos las medidas que se deberían tomar si estábamos en el escenario 4, que es en el que nos encontramos y que además, se han seguido las normas que ya puso Sanidad en su momento. Entonces, ¿por qué no hacen nada? ¿por qué no toman medidas contundentes y se dejan de tonterías?, dice.

Insiste March en que las mascarillas en exteriores con distancia no son necesarias y nunca lo han sido. "Sabemos que es importante la mascarilla cuando hay aglomeraciones y es verdad que ahora, en estas fechas, las hay más, pero no es la medida a poner cuando se sabe que el problema de los contagios está en los interiores". Por tanto, cree que es una medida estética y política y no basada en lo que hay que hacer. "Parece que las comunidades autónomas no se atreven a tomar medidas más contundentes a dos días de Navidad".