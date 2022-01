Científicos daneses apuntan que ómicron BA.2 es aún más contagioso

“ BA.2 se asocia a una mayor susceptibilidad a la infección en no vacunados, vacunados y en individuos con dosis de refuerzo ”, afirman los autores del estudio, aún no revisado. El riesgo de contagio con BA.2 fue mayor para todos los grupos de edad, sexo o estado vacunal.

Sin embargo, han detectado un detalle importante. No a la hora de contagiarse, si no a la hora de contagiar a otras personas. La diferencia la notan sobre todo en que BA.2 convierte a los no vacunados en aún más contagiosos; sin embargo, los vacunados resultan igual de infecciosos para otros con BA.1 o con BA.2. Los investigadores sugieren que eso se puede deber a que en los no vacunados, BA.2 induce una carga viral aún mayor que la ómicron original.