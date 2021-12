Los científicos españoles que le pisan los talones a la nueva variante: "Ya hemos detectado dos tipos de ómicron"

Hay que tener en cuenta la población infectada, si está vacunada… Nos falta todavía un poco de tiempo para saber realmente cómo va a circular y cómo nos va a afectar. In vivo las cosas pueden cambiar y unas mutaciones pueden contrarrestar a otras, así que hay que ser cauteloso y no alarmar a la población.

R. Exacto. Hay que vigilarla y tenerla en cuenta, pero en principio no me preocuparía en exceso hasta que no haya evidencia científica.

R. Ojalá fuera así, pero no me atrevo a decirlo, sobre todo hablando de virus. Nos hace falta todavía tener datos más consistentes, pero sí, si se confirman los estudios que indican que, aunque esta variante es más transmisible, es también más leve, será una buena noticia. Sería lo mejor que nos podría pasar para evitar las formas graves de la enfermedad, los ingresos en uci y muertes, pero todavía nos faltan datos epidemiológicos y un estudio serio con base científica para decirlo.

Como científicos necesitamos tener evidencias para hacer afirmaciones. Es verdad que apunta a eso, que es más leve y sería lo mejor, pero mientras haya gente que no se vacune, el virus se mantendrá en replicación y habrá cambios, así que no lo sabemos. Por eso es importante que la gente se vacune, para que el virus deje de circular y deje de seguir mutando.

R. Sí, yo creo que ómicron no va a ser la última. Tendremos variantes nuevas, otra cosa es que sean o no de preocupación. El virus va a cambiar, no va a dejar de mutar, es normal. Hay algunos que tienen una mayor tasa de mutación como el de la gripe o de la hepatitis c. En este no es tan alta, pero sí que genera variaciones en su genoma viral. De hecho, ya estamos en la decimoquinta letra del alfabeto griego.