¿Es el fin de la pandemia? Del "game over" de los científicos optimistas, al "claro que no" de los pesimistas

"Las diferencias entre los epidemiólogos no están en la percepción de los hechos, sino en la probabilidad y en la aversión al riesgo", explica Tomás Pueyo

"Yo soy pesimista, no estamos al final de la pandemia, sino en una fase de normalización de la misma", afirma Quique Bassat

En lo que todos coinciden es en que ómicron ha supuesto un punto de inflexión

El 2022 debe ser el año en el que se ponga fin a la pandemia de la covid-19, indican desde la OMS. ¿Cuándo? Científicos como el virólogo alemán, Christian Drosten, apuntan a primavera en países como España, cuando ya haya una inmensa parte de la población inmunizada gracias a las vacunas y a la altísima incidencia de la nueva variante ómicron. De hecho, en el Ministerio de Sanidad se trabaja ya para tratar la enfermedad como si fuera endémica una vez que termine esta sexta ola. El Reino Unido levantará el próximo miércoles todas las restricciones, incluido el uso de las mascarillas. Francia comenzará a hacerlo a principios de febrero. Pasos que algunos epidemiólogos consideran precipitados.

Mientras unos empiezan a hablar del fin de la pandemia -que no del fin del virus-, otros consideran todavía "imposible" dejar de ver y de tratar al SARS-CoV-2 como una epidemia mundial. NIUS ha preguntado y recopilado las apreciaciones de los científicos. ¿Se puede ver ya el final? Sus respuestas no son coincidentes, incluso en ocasiones, son contrapuestas, aunque sí que hay un punto en el que unos y otros están de acuerdo: la nueva variante ómicron ha supuesto un cambio de tendencia.

Daniel López Acuña, Médico de Salud Pública, exdirectivo de la OMS y asesor:

No, de ninguna de las maneras se puede poner una fecha al fin de la pandemia ni tan siquiera una aproximación. Podemos llegar a pensar, si todo va bien, en terminar con la emergencia sanitaria hacia finales de 2022, pero esto no implica que desaparezca la pandemia o que el virus se vuelva endémico, sino que dejemos de tener el impacto que está teniendo en términos de enfermedad, hospitalizaciones, muertes o bajas laborales. En estos momentos el comportamiento del virus es completamente epidémico, es decir, estamos en plena pandemia.

Yo creo que el anuncio del Gobierno de tratar la covid-19 como una gripe al final de la sexta ola es precipitado. Llegaremos a eso, pero dentro de mucho más tiempo. No vamos a tener una 'gripalización' de la epidemia en el corto plazo, no vamos a tener una conversión en endemia, eso ocurrirá dentro de muchos meses o incluso en años. Todos estos anuncios solo crean confusión, falsa seguridad y a lo que tenemos que tender en estos momentos es a frenar esta sexta ola, frenando el número de contagios, y a aumentar la protección de las personas que aún no están vacunadas. En España, en lo que va de año, llevamos 1.400 personas fallecidas así que no se pueden fijar fechas para el fin de la pandemia, de la misma forma que no se puede trivializar o banalizar esta sexta ola, no debemos pensar que se puede gestionar como una gripe algo que tiene proporciones mucho mayores.

Tomás Pueyo, ingeniero experto en la evolución de la pandemia:

Epidemiólogos que dicen una cosa y la contraria es algo llevamos viendo desde el principio de la pandemia, eso no nos debería sorprender. Aunque, cuando entras en los detalles de lo que dicen, no veo una diferencia de percepción de los hechos, sino pequeñas diferencias de probabilidad y de aversión al riesgo.

Entre ómicron, vacunas y tratamientos, el riesgo se ha reducido. Es probable que esta ola de ómicron sea la última en la que debamos tener cuidado. Como resultado, deberíamos poner fin oficialmente a la pandemia pronto, probablemente en un mes más o menos, a menos que aparezca nueva información bastante poco probable.

El mayor riesgo es que no internalices esto y te quedes como siempre en lugar de darte cuenta de que hemos entrado en el estado final de la covid-19. Los próximos meses serán como los próximos años. Actúa acorde.

Yo creo que tenemos que centrarnos en los datos y ser transparentes. No creo que debamos estar con medidas restrictivas y sin poder relajarnos durante seis meses más ante la posibilidad, muy improbable, de que aparezca una variante más virulenta; sobre todo porque, si se presentara, ya tenemos tratamientos para esa enfermedad. Esto de seguir sin vivir durante seis meses más por si una cosa poco probable pasa, no le veo el sentido. Aunque esto no es así para todos. Todavía no pueden relajarse trabajadores de la salud, economías emergentes, personas inmunocomprometidas y niños.

Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo y miembro del ISGlobal:

No estamos llegando al final de la pandemia, estamos llegando a un punto de inflexión de la sexta ola, única y exclusivamente. Además, hasta que no tengamos un par de semanas consecutivas con datos a la baja no podremos celebrar que estamos encaminando esta ola y siempre pueden llegar nuevas, más cuando las vacunas no tienen un efecto protector de mucha duración.

Así que yo soy pesimista, no estamos al final de la pandemia, lo que sí que estamos en una fase de normalización de la pandemia, en la que aprenderemos a convivir con ella, porque ya no mata tanto como mataba antes y eso es un cambio positivo, aunque es un cambio peligroso porque mucha gente no es consciente de que sigue en riesgo de enfermar gravemente.

José Luis del Pozo, jefe de microbiología de la Clínica de Navarra:

Por primera vez podemos plantearnos el fin de la pandemia, no porque nos hayamos librado del virus, sino porque este ha sido capaz de adaptarse al ser humano y ha conseguido mantenerse de forma endémica. La evolución natural es que aparezcan nuevas variantes, seguro que ómicron no es la última. Variantes que, previsiblemente, serán menos agresivas y más transmisibles.

El SARS-CoV-2 seguirá con nosotros, pero cada vez ocasionará menos ingresos y muertes. Al final nos vamos a contagiar todos. Lo poco que se puede elegir es en qué momento o a qué velocidad lo hacemos. Si somos un poco más restrictivos el sistema sufrirá menos y, si nos infectamos todos de golpe, sufrirá más. Lo que hay que tener en cuenta es que, tras casi dos años de pandemia, al sistema sanitario todavía le quedan semanas muy, muy duras por delante.

Pedro Gullón Tosio, epidemiólogo y coautor de 'Epidemiocracia':

Me gustaría dar una respuesta concreta sobre si estamos llegando al final de la pandemia, pero es que no lo sabemos. Ómicron ha provocado una explosión de contagios que nos colocado en una situación muy diferente, con menos impacto hospitalario que otras olas, pero todavía con mucho impacto, por lo que nos deja todavía dudas de qué es lo que va a pasar en los próximos meses. No lo tenemos claro y considero que nos equivocamos cuando intentamos dar certezas sobre lo que va a pasar porque no nos hemos encontrado nunca ante una situación así. Podemos tener referencias de epidemias históricas, pero los modelos en general no suelen valer para eso.

Es verdad que hay una cierta sensación de progresión porque con esta transmisión tan grande en otro momento estaríamos hablando de una situación parecida a la de la primera ola o incluso superior y sin embargo no lo es. Pero aventurarse a dar una fecha concreta creo que sería muy poco honesto por mi parte o por parte de cualquier epidemiólogo. Siempre nos acercamos al fin cuando ha pasado más tiempo, eso es obvio. En algún momento se acabará, pero no tenemos muy claro cómo acabará, si terminará convertida en una epidemia, con niveles de transmisión más residuales, o como una enfermedad endémica. En todo caso, endémica quiere decir que está presente en el territorio, no significa que sea más leve ni nada por el estilo.

Christopher JL Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington*:

Después de la ola de ómicron, volverá el COVID-19 pero no la pandemia. La era de las medidas extraordinarias de gobiernos y sociedades para controlar la transmisión del SARS-CoV-2 habrá terminado.

Utilizo el término pandemia para referirme a los extraordinarios esfuerzos de la sociedad durante los últimos dos años para responder a un nuevo patógeno que ha cambiado la forma en que las personas viven sus vidas y cómo se han desarrollado las respuestas políticas en los gobiernos de todo el mundo. Estos esfuerzos han salvado innumerables vidas en todo el mundo. Seguramente surgirán nuevas variantes del SARS-CoV-2 y algunas pueden ser más graves que el ómicron. La inmunidad, ya sea derivada de la infección o la vacunación, disminuirá, creando oportunidades para la transmisión continua del SARS-CoV-2. Dada la estacionalidad, los países deben esperar una mayor transmisión potencial en los meses de invierno.

Sin embargo, los impactos de la transmisión futura del SARS-CoV-2 en la salud serán menores debido a la amplia exposición previa al virus, las vacunas adaptadas regularmente a nuevos antígenos o variantes, la llegada de los antivirales y el conocimiento de que los vulnerables pueden protegerse a sí mismos, durante olas futuras cuando sea necesario, usando máscaras de alta calidad y distanciamiento físico. La covid-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que los sistemas de salud y las sociedades deberán gestionar.

*Extracto de 'La covid-19 seguirá, pero el final de la pandemia está cerca' publicado en The Lancet.

Rafael Bengoa, experto en Salud Pública y exasesor de Obama:

Que España supere la sexta ola no quiere decir que estemos en endemia, quiere decir que hay que esperar que baje y que se mantenga muy bajo muchas semanas. Cuando ya se vea que es estable, que lo tenemos controlado a ese nivel, y no haya aparecido otra variante, es cuando podremos decir que estamos en fase endémica.

Mario Fontán Vela, Médico preventivista, portavoz de Sociedad Española Epidemiología:

No sabemos si dentro de tres o cuatro meses va a haber otra ola o va a ser distinta. Desconocemos si las variantes nuevas van a influir en la vacunación o no, si van a ser más graves… Todavía tenemos un grado de incertidumbre tal que creo que cualquier debate que se dé necesita de mucha pausa y de poco ruido. Creo que hay un desajuste entre la necesidad social de pasar página con la pandemia, algo que es comprensible, y el nivel de incertidumbre epidemiológico que impide implementar ciertos cambios.

Cuando se hacen ciertas afirmaciones da la sensación de que ya sabemos cómo se va comportar la pandemia en los próximos meses, y ya hemos visto que cuando pensábamos que iba a ser de una manera ha cambiado totalmente nuestras previsiones. Plantear en plena ola cambios en la estrategia son debates que seguramente en los puestos técnicos de la administración, a nivel de comunidades y Ministerio, se esté dando, pero son debates que necesitan un poco de pausa y quizás un grado de certidumbre mayor que el que tenemos ahora.

Ignacio Rosell Aguilar, especialista en Salud pública: