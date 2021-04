Investigadores andaluces desarrollan un test que detecta todas las variantes de la covid-19

Los encargados de esta nueva técnica son un equipo científico formado por cuatro biólogos y su asesor científico, el doctor López Rueda, jubilado ya de la sanidad pública. “Se trata de un test que no solo te dice si tienes coronavirus, al igual que una PCR, si no también la cepa e incluso posibles mutaciones que puedan aparecer, aunque todavía no existan”, explica a NIUS el especialista que destaca la utilidad de este descubrimiento a la hora de dar al paciente un tratamiento personalizado, a pesar de que la cepa que sufra no esté identificada.