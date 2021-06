Cientos de aspirantes a MIR vuelven a manifestarse en Madrid contra la adjudicación de plazas

"Reclamamos una elección presencial con garantías y transparencia y ahora mismo no ofertan ninguna de las tres cosas. No se está avanzando en las reuniones. Al principio parecía que iba a ceder un poco el ministerio pero ya se ha visto que no, ninguna medida nos favorece. Aparecen plazas y luego desaparecen. Es vergonzoso", ha resumido Beatriz Ferrín, estudiante de sexto de Medicina de Murcia.