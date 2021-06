Los cinco escenarios clave que provocaron la explosión del macrobrote de Mallorca, el mayor de la pandemia

El ferry de ida

Los conciertos de reguetón

Fiestas en barco que continuaban en tierra

Los macrobotellones "custodiados por la policía"

Según han explicado a NIUS varias de las agencias organizadoras de estos viajes, los eventos que ellas organizan terminan a las 12 de la noche. Por ello culpan al Gobierno Balear de permitir botellones custodiados por la policía. Al terminar los eventos programados, los jóvenes no volvían al hotel sino que se reunían en una explanada vigilada por los agentes locales para que no salieran de allí. "Bebían, fumaban y bailaban sin control. Podría haber allí cerca de 4.000 chavales. Le dijimos a la policía que no permitiera esas reuniones pero no hicieron nada", cuenta uno de los organizadores.