Los cinco municipios gallegos que seguirán cerrados a pesar del fin del estado de alarma

No todos los residentes en la comunidad gallega podrán disfrutar de la relajación de las medidas que entran en vigor a partir de este domingo. El 34% de su población tiene al menos una dosis de la vacuna puesta, pero los cambios no afectarán a todos por igual.

Las ganas de pasear por la calle a cualquier hora de la madrugada, de cenar en un restaurante hasta pasada la medianoche o de reunirse con personas no convivientes deberán esperar en cinco municipios de Galicia. Cambados y Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra, Padrón en la de A Coruña y las ourensanas Laza y Cualedro son las localidades donde la incidencia del virus es mayor dentro de la Comunidad Autónoma. Por este motivo, todas ellas continuarán en el nivel máximo de restricciones aunque el estado de alarma llegue a su fin.

La apertura deberá esperar

En los 5 municipios la hostelería permanecerá cerrada y el toque de queda se mantendrá entre las 23:00 y las 06:00 de la mañana. Mientras en el resto de Galicia las reuniones podrán ser entre seis personas no convivientes en exteriores y de cuatro en interiores, aquí no estarán permitidos los encuentros si no se vive bajo el mismo techo. El nivel máximo de restricciones se aplica cuando la incidencia acumulada a 7 días supera los 250 casos por 100.000 habitantes o los 500 en los últimos 14.