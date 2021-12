Guía para entender el lío de las terceras dosis: edades, plazos tras la pauta completa y cómo se cita

Con la vista puesta ya en los de 40, España sigue inyectando la tercera dosis a sus mayores, personas de 60 años o más, y no solo a ellos . Los sanitarios, sociosanitarios y los vacunados con Janssen también están recibiendo una inyección de recuerdo para restaurar la protección perdida con el paso del tiempo. Además, los ciudadanos que pasaron la infección y, por tanto, solo recibieron una dosis de la vacuna, también pueden pedir una inyección extra si tienen que viajar a un país extranjero que así lo exija. Estados Unidos, por ejemplo.

La Comisión de Salud Pública todavía no ha aprobado la vacunación de refuerzo para los menores de 60, aunque en Galicia ya se está poniendo a los de 50-59, adelantándose a las indicaciones del Sistema Nacional de Salud. "O parábamos y no hacíamos nada o seguimos trabajando, y lo que decidimos fue seguir trabajando", justificó el lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del Ministerio de Sanidad indican a NIUS que Galicia "siempre ha ido de la mano de la estrategia de vacunación nacional". En esta caso no ha sido así.