Los ciudadanos ante la vacuna de AstraZeneca: "¿Que si me la pondría?, ¿en qué brazo?"

NIUS ha preguntado en la calle y aunque hay algo de desconfianza la mayoría se pondría la vacuna de Oxford

Según una encuesta, la confianza en la vacuna AstraZeneca ha bajado 20 puntos en España

"Las vacunas son seguras, todos los medicamentos tienen efectos adversos pero en este caso son más los beneficios que el daño", dice una enfermera

"¿Que si me pondría la vacuna AstraZeneca?, ¿en qué brazo?", contesta Antonio, de 77 años. "Yo pasé el covid el 24 de marzo del año pasado. Estuve cinco días en un colchón en el suelo en el Hospital de La Princesa. Tres semanas en la UCI. Dos meses después me operaron del corazón por un trombo en el brazo. Se me ha caído el pelo, respiro mal y me canso. Hoy, por fin, salgo de la neumóloga con el alta tras más de un año con efectos secundarios. Repito, ¿qué si me pondría la vacuna? De cabeza, cualquier cosa menos pasar esta enfermedad que casi me mata", dice Antonio con la voz entrecortada al recordar este año de infierno.

Son las 11 de la mañana en el centro de salud de Goya II, frente a la Maternidad de O´Donnell, en Madrid. NIUS ha preguntado en la calle si hay confianza o desconfianza en la vacuna AstraZeneca y la mayoría asegura que "de momento la vacuna es lo único que hay. Si me dieran a elegir no escogería AstraZeneca. Pero si me llaman, me la pongo".

Baja la confianza en AstraZeneca pero los ensayos confirman que es segura

Según una encuesta de YouGov, realizada a 8.000 personas en siete países europeos las noticias de los trombos en personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca han lastrado la confianza. En España, en concreto, ha bajado de un 59 % de la población que confiaba en la vacuna al 38 %.

Pero los datos son claros. Según el último ensayo de la vacuna de AstraZeneca en EEUU, se confirma que la vacuna es segura y altamente efectiva. Además no se han detectado problemas con trombos y también es eficaz en mayores de 65 años. En el estudio han participado cerca de 32.000 voluntarios. Según los datos, la vacuna tiene un 79% de efectividad para detener el covid-19 en personas con síntomas y un 100% para evitar que las personas se enfermen de gravedad.

No solo el estudio estadounidense sino también la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha completado su revisión y ha concluido que la vacuna es segura y efectiva.

"Hay demasiada información no veraz"

Aún así, hay algo de desconfianza. "Estamos deseando que nos llamen, pero preferiríamos que no nos tocara AstraZeneca, aunque si es lo que hay, adelante", aseguran Carmen y Ana hermanas de 62 y 65 años. "Además han subido la edad hasta los 65, así que nos llamarán enseguida", explican. "No es que no me fíe, es que creo que falta información veraz. Se dicen demasiadas cosas. No es de recibo que digan que una mujer ha muerto a causa de un trombo por la vacuna y al día siguiente digan que no. Eso es una locura y provoca pánico en la gente", dice Carmen.

Alda Recas, 40 años y enfermera escolar, lo tienen claro. "Si esta vacuna está en el mercado es porque es segura y yo me pienso vacunar. Es verdad que cualquier medicamento puede tener efectos adversos. Si lees el prospecto del paracetamol mucha gente no se lo tomaría. Pero las informaciones relacionadas con los trombos han causado mucho revuelo y lo que ha pasado es completamente normal. Está bien que las autoridades paren, investiguen y evalúen. Pero han concluido que es segura".

"No soy negacionista pero la AstraZeneca no me la pongo, prefiero esperar"

Son casos excepcionales. Entre más de 20 millones de personas vacunadas con AstraZeneca en la UE y Reino Unido solo siete han sufrido los trombos diseminados por los vasos sanguíneos y 18 de hemorragias cerebrales. De los 25 afectados, nueve han muerto.

Recas se pone la segunda dosis el 26 de abril. Mientras, asegura que lo que más le va a costar es convencer a uno de los profesores de su centro escolar que es completamente reacio a vacunarse con AstraZeneca. Los demás están todos dispuestos".

Se trata de José, 39 años, dos niños pequeños y dos padres mayores. Él asegura que no es negacionista pero que la vacuna de Oxford, no se la pone. "He esperado un año, y como no es obligatorio vacunarse no tengo problemas en esperar unos cuantos meses más. En breve saldrá la Janssen, o la del CSIC. A mis padres les voy a seguir protegiendo igual que hasta ahora", cuenta.

"No es que no me quiera vacunar, es que no quiero vacunarme con AstraZeneca, creo que no está suficientemente probada y otras si. Hay una eficacia baja comparado con otras, empiezas a tener inmunidad a partir de los 28 días y luego los trombos, no me convence", concluye.

"Los efectos terapéuticos son muy superiores a los adversos"

Para Isabel y Juan dos profesores de un colegio concertado de Madrid que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, no hay duda al respecto. "Tengo confianza en la vacuna y me pondré la segunda dosis en cuanto me llamen. Es lo único que tenemos por ahora", comentan.

Igual le pasa a Martín, de 39 años, investigador y profesor de formación profesional. Cree que la vacuna es eficaz y segura. "Los efectos terapéuticos son muy superiores a los adversos". Pero critica la falta de claridad. "La gente está angustiada, ¿van a vacunar a mayores de 65 años?". He leído que volverán a vacunar el miércoles o el jueves, pero, si ya han dado el visto bueno, ¿por qué no empiezan hoy mismo?", se pregunta.