La clave de la obesidad y la covid grave: el virus infecta la grasa y la usa de 'escondite'

Un nuevo estudio, aún no revisado, ha arrojado algo de luz sobre lo que sucede entre el SARS-CoV-2 y las células de grasa , así como con determinadas células de sistema inmunitario presentes en el tejido adiposo. El coronavirus puede infectarlas directamente y provocar una respuesta inmunitaria daniña para el paciente.

Básicamente, los autores han comprobado in vitro, infectando grasa extraída en cirugías, que en este tejido se produce la misma respuesta inflamatoria de tormenta de citoquinas que se ve en la sangre de los pacientes más graves y que resulta destructiva para varios órganos, singularmente para los pulmones.

Lo que pasa en la grasa no se queda en la grasa

Lo curioso es que durante mucho tiempo se pensó que la grasa era inerte desde este punto de vista, un simple almacén. Pero ahora se sabe que es biológicamente activo en la producción de hormonas y proteínas del sistema inmunitario. El problema es que frente al coronavirus, las células inmunitarias presentes en la grasa, que son menos eficaces, pueden no ser rival.

Cuando las células de grasa fueron infectadas con el SARS-CoV-2, los científicos comprobaron que en general no se inflamaron demasiado, pero algunos de sus componentes sí lo hicieron. Desde aquí se puede iniciar una respuesta inflamatoria que afecta a otros tejidos.

“Lo que pasa en la grasa no se queda en la grasa", resume el doctor Philipp Scherer en The New York Times. El tejido graso puede servir de reservorio de diferentes virus. Puede quedarse ahí, reproducirse y desde esta especie de 'escondite' desencadenar una respuesta inflamatoria destructiva.