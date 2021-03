Los clientes de un bar de Lugo multado con 60.000 euros a la Guardia Civil: “¿Podemos tomar otra? La última”

Había varios clientes en la barra, uno de ellos charlando con la camarera, cuando los agentes de la Guardia Civil entraron por la puerta. Una acción que nada de malo tendría en una situación normal. Pero no es el caso de Guitiriz (Lugo), el municipio donde se encuentra un bar que ha sido castigado de forma severa por incumplir las normas anticovid. Este término municipal se encuentra en nivel máximo de restricciones por su alta incidencia epidemiológica y, por eso, la hostelería debe permanecer cerrada en interiores .

En concreto, a su llegada, los agentes se encontraron a un cliente tomando un café en la barra y a otros cinco consumiendo “bebidas espirituosas”. Pero esa no fue la única infracción que los agentes detectaron. En la terraza interior del establecimiento se encontraron a 16 personas ocupando dos mesas. Estaban sin mascarillas y sin respetar las distancias de seguridad. Eran, además, personas no convivientes, por lo que se incumplía otra de las normas, ya que en ese municipio están prohibidas las reuniones superiores a cuatro personas no convivientes.