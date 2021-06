Cobrar 5.500 euros al mes por hacer la especialidad de pediatría en Suecia: "Esto es impensable en España"

"La gente es estupenda, el país una maravilla y la formación excelente. Yo pensaba hacer el MIR en España para volver a trabajar a mi país, pero según fueron pasando los años y vi lo complicado que es todo aquí, cambié de idea. Yo quiero hacer pediatría y en España no sabía si iba a poder acceder a una de las plazas libres que quedaran . Así que poco a poco fue surgiendo la posibilidad de hacer la especialidad en otro sitio. Me da mucha rabia no poder volver a España, pero creo que al final esta opción es buena en todos los sentidos. Me siento afortunada", dice Ana.

El sueldo llega a los 8.500 euros al mes con guardias y horas extras

Lo que está pasando este año con la elección de plazas que ha puesto el Ministerio de Sanidad le parece una autentica injusticia. "Que puedan quedar plazas libres y otras personas no puedan elegir porque no saben lo que queda es una locura. O que te quieras ir con tu pareja y no te den opción porque eliges a ciegas. Deciden irse los dos al mismo sitio y hasta el final no saben dónde hay plaza. No me creo que a día de hoy no se pueda hacer un sistema online que te permita ver lo que han elegido las personas que van antes que tú, y en función de eso, poder elegir".