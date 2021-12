Colas en las farmacias de Madrid por los test gratis: "Coger uno sí que es suerte y no la Lotería"

"Ayer ya vendían en algunas farmacias pero se agotaron. Aquí ya casi no quedan. Para qué prometen si luego no hay". La premura por conseguir una de estas pruebas diagnósticas está generando situaciones similares en diferentes barrios y municipios de Madrid. De hecho, ya sean gratis o de pago, los test son más codiciados estos días que cualquier regalo de Navidad.

Comentan los farmacéuticos que se ven desbordados. En las colas hay nerviosismo entre quienes van a por los test y quienes acuden porque necesitan algún medicamento que no tiene que ver la covid. No todo el mundo entiende la espera y las farmacias se ven sin capacidad para atender a todos. Algunos farmacéuticos habrían preferido no ser ellos quienes canalizaran el reparto de estas pruebas. Al menos no en estas condiciones.