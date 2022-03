El nuevo código ético de los médicos plantea la censura de la eutanasia pero asume su legalidad

Aún no está aprobado, y de hecho solamente 10 de los alrededor de 100 artículos han recibido el refrendo de los 54 colegios de médicos de España. Pero la propuesta de código deontológico que rige a todos los médicos de España no considera ética la eutanasia, ni lo que califica como "vientres de alquiler", y que diferencia de la gestación subrogada "libre y altruista". Más allá de registros de objetores , o de negativas a realizar algunas prácticas médicas, este documento será aprobado -con modificaciones- antes de verano.

Además, el Código Deontológico es de obligado cumplimiento por todos los facultativos, e incumplirlo puede conllevar sanciones . Y éstas pueden llegar a suponer la expulsión del colegio y por tanto la inhabilitación, ya que sin colegiar no se puede ejercer en España. "Si todo va correctamente, antes de junio se aprobará este nuevo código. El previo es de 2011", así que se han introducido artículos que hacen referencia a situaciones a las que se enfrentan actualmente los facultativos, explica Domínguez Roldán.

El intensivista, portavoz de deontología del CGCOM, asevera que los artículos referidos a los asuntos más polémicos de la práctica médica aún no se han debatido, y argumenta que el texto deontológico se redacta en base a los principios básicos de la medicina, sin entrar en posturas políticas.

Este último es el que " se fundamenta no tanto en las leyes ni los propios valores sino en los principios universales de la medicina , que en realidad son los mismos en todo el mundo, por eso lo de universales. Por eso a la hora de elaborar un código dejamos aparte opiniones personales y tenemos en cuenta la práctica médica".

Y en eso se basa la postura del Código de Deontología Médica del CGCOM, porque "los principios básicos de la medicina no están a favor de la eutanasia , aunque en cualquier caso en asamblea se votará el texto que consideren los colegios médicos españoles".

En cuanto a la gestación subrogada, la propuesta del borrador del código es diferenciar un vientre de alquiler de una gestación subrogada: "El primero supone que hay una retribución, mientras que el concepto de gestación subrogada es un concepto orgánico y biológico. Y no parece éticamente mal, desde el punto de vista médico, si se hace con total, absoluta y completa libertad. Pero no se puede extraer una compensación económica de ese acto, porque eso condiciona la libertad de la persona", argumenta Domínguez Roldán. "A eso los médicos no deberíamos contribuir", zanja.