El Colegio de Médicos de Madrid pide reducir aforos y adelantar las vacaciones escolares

El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) lanza una alerta: los centros de salud no pueden más. Y por eso pide al gobierno regional medidas restrictivas y el adelanto de las vacaciones escolares. Se une así a su órgano homólogo en Barcelona , que propuso lo mismo la semana pasada ante el aumento disparado de los contagios.

Además, los médicos consideran que hay que reorganizar los protocolos de atención en los centros de salud y sanitarios: "Reforzar las plantillas de atención primaria y en especial aumentar los agentes covid en los centros de salud para poder reorganizar la atención de forma que se puedan establecer circuitos diferenciados y asegurar la separación de los pacientes con sospecha covid y no covid y con ello, la seguridad de los pacientes y del personal sanitario". Y, desgraciadamente, reconocen que es momento otra vez de posponer las consultas y actuaciones no urgentes: "priorizando de forma selectiva toda la atencion urgente o no demorable y limitando nuevamente el resto, dada la saturación y falta de recursos humanos reconocidas por instancias superiores, para poder abordarlo todo de la forma más segura posible".