El Colegio de Médicos de Pontevedra denuncia por vía penal a los responsables del área sanitaria

Denuncian que la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos no solo representa un riesgo personal para el médico, “sino para los propios pacientes, a cuya atención no podía dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa”. Consideran que se priva a los pacientes de una asistencia que “podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad”.

Manuel Rodríguez Piñeiro, vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Pontevedra, califica la situación de desesperada: “Los profesionales están trabajando al límite , los usuarios no están recibiendo la asistencia necesaria porque las consultas están masificadas”.

Explica que a la falta de personal habitual se suma que con la llegada del verano hay muchos profesionales de vacaciones. “Los servicios están ya bajo mínimos y si le quitas algo quedan muy por debajo de lo necesario. No se sustituyen las vacaciones y la situación está desbocada”, afirma Piñeiro.

La mayor carga asistencial provocada por la pandemia recae ahora en la atención primaria, lo que hace que los centros de salud no den abasto. “Hay médicos que empiezan a las ocho de la mañana y acaban a las cinco de la tarde, o más. Y los propios gerentes casi amenazan si no se cumple ese horario. Y esas horas de más no se cobran. Pedimos dignidad”, exige Piñeiro.