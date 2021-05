El estudio de Oxford adelanta que mezclar AstraZeneca y Pfizer provoca más efectos secundarios

Mezclar vacunas de la covid es seguro pero provoca más efectos secundarios leves y moderados. Es la conclusión preliminar del estudio que está realizando la Universidad de Oxford combinando dosis de AstraZeneca y Pfizer , cuyos resultados se han publicado en una carta en la revista médica The Lancet. El ministerio de Sanidad se basará en esta investigación, además de en la que se realiza en España, para decidir sobre las personas que tienen una dosis puesta de AstraZeneca.

Síntomas leves y moderados más frecuentes

Pendientes de la reacción inmune

En este momento, sólo se dispone de estos datos del estudio y habrá que esperar unas semanas para saber si la respuesta inmune es mejor, igual o peor al combinar vacunas. Los autores subrayan que estos efectos secundarios acentuados podrían deberse a que la reacción inmune también es mayor, pero advierten de que "a nivel individual no hay una correlación tan fuerte como cabría esperar" , por lo que habrá que aguardar a los resultados definitivos dentro de unas semanas en los diferentes grupos de edad.

En cualquier caso, se está hablando de reacciones comunes y esperables cuando alguien se vacuna. No se puede extraer ningún tipo de conclusión sobre los efectos secundarios de trombosis con trombocitopenia que se investigan en relación con AstraZeneca. Los autores aclaran además que la preocupación de los trombos se centra en la primera dosis, no en la segunda. Según sus datos, de 6 millones de segundas dosis de AstraZeneca administradas se han detectado sólo 6 casos de trombos y no se ha especificado su alguno se corresponde con el cuadro clínico específico más preocupante, acompañado de una caída en el nivel de plaquetas.