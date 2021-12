Las dudas de los padres a los pediatras ante la vacunación de los niños: "¿Qué haría usted?"

"Preocupa a los padres el cambio de criterio, es decir que al principio los pediatras no recomendábamos la vacunación de los niños y ahora sí. Y esto es simplemente porque no se habían hecho ensayos clínicos en ellos, y no teníamos datos. Ahora los tenemos y sí aconsejamos la vacunación", ahonda en sus argumentos la pediatra. España tiene un alto porcentaje de cobertura vacunal pediátrica en general, tanto de los sueros gratuitos que cubre la Seguridad Social, como de las vacunas de pago no financiadas.