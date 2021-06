La Comisión de Salud Pública evita pronunciarse sobre la vacunación de la selección y ahora decidirá Sanidad

El Ministerio de Carolina Darias había dejado la decisión en manos de esta Comisión, un órgano compuesto por los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas; pero los técnicos han preferido no pronunciarse sobre un asunto que, consideran, no entra dentro de la estrategia de vacunación, por lo que no es de su competencia. La decisión, por tanto, deberá ser tomada ahora por el Ministerio de Sanidad.