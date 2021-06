Cómo afrontar el miedo a las multitudes con el fin de las mascarillas: "Para superarlo hay que ir donde nos asusta"

Pánico a las multitudes

No tocarnos, no estar entre mucha gente, eran las recomendaciones que se nos han hecho para controlar el virus durante todo este tiempo. "Ahora bien, si una vez que ya lo hayamos vencido se siguen manteniendo esos comportamientos, sí que podríamos estar hablando efectivamente de una sintomatología interfiriente, porque te va a limitar, te va perjudicar, te va impedir que lleves una vida normal". "Pero insisto que esto va a ser en una minoría de personas. La gran mayoría de las personas se van a recuperar sin problema", asevera Sánchez.

¿Cómo superar el miedo a las aglomeraciones?

Lo segundo, actuar. Tengo miedo, pero lo hago. Soy valiente y lo afronto. Para darme cuenta de que ese pensamiento que yo tenía en un inicio no es real hay que enfrentarse a él. Un ejemplo, alguien me invita al concierto de mi cantante favorito o al partido de futbol del equipo del que soy forofo. "No puedo permitir que el miedo me atenace. Tengo que acuidir, con calma, si puedo acompañado de alguien conocido que me apoye moralmente, pero debo ir, y una vez allí alejar los miedos centrándonos en lo que estamos viviendo en ese momento", explica Valls.