Mascarillas para la noche, teletrabajo y terceras dosis: las armas contra la próxima y diferente ola

Aún así los epidemiólogos y especialistas en Salud Pública siguen con atención la subida de casos. Los indicadores no son los mejores, las señales que llegan desde los vecinos europeos no invitan al optimismo y se empieza a observar una pérdida de eficacia de las vacunas con el paso del tiempo. Medicamentos que contribuyen a evitar los casos graves y reducen los contagios, pero no los eliminan, así que no se puede fiar todo a la vacuna, insisten los expertos consultados por NIUS.