Cómo ha cambiado ómicron el trabajo de los rastreadores: "Ahora es imposible buscar los contactos estrechos"

"Lo que está claro es que no damos a basto, hay tantos contagios que Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha decidido priorizar", cuenta una rastreadora de Madrid. A partir de ahora, tienen que rastrear a los positivos vulnerables, a los hospitalizados y a los no vacunados. A los contactos estrechos ya no se les llama, serán los positivos los que tendrán que avisar a sus contactos y darles las indicaciones precisas a seguir. "Si no lo hacemos así no llegamos a todos".