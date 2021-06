El Gobierno tomó la decisión de vacunar a la selección después de que las comunidades le dejaran solo

La decisión de vacunar a la selección española de fútbol antes de su estreno en la Eurocopa -el próximo lunes 14 de junio- la ha tomado el Gobierno central en solitario después de que las comunidades hayan rehusado pronunciarse alegando que no les compete a ellas opinar sobre este asunto. El Ministerio de Cultura solicitó el pasado viernes que los jugadores fueran inmunizados. La petición tomó aún más fuerza después de que el capitán de la selección, Sergio Busquets , y el futbolista Diego Llorente dieran positivo en covid . Finalmente, será el Ejército quien se encargue de administrar la vacuna de Pfizer, que requiere de dos dosis, a los deportistas. El Ejecutivo teme que de no hacerlo, puedan ser expulsados de la competición internacional.

El primero en pronunciarse ha sido el socialista Ximo Puig. "Esta es una cuestión que tiene que decidir el ministerio. Creo que las comunidades no tenemos nada que decir", ha comentado el presidente valenciano, que ha recordado que otras decisiones que afectaban al deporte profesional las ha tomado directamente el Gobierno central. "La Comunidad Valenciana no se va a pronunciar, no tenemos la información y además no nos corresponde", ha zanjado.