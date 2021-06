Cómo conseguir el certificado covid en la Comunidad de Madrid

Se puede obtener accediendo a través del portal web oficial de la Comunidad y de la Tarjeta Sanitaria Virtual

El certificado se emite en formato digital o en papel, en lengua nacional y en inglés, e incluye un código QR de seguridad

Hay tres tipos de certificados: el de vacunación, el de resultado negativo en prueba diagnostica y el de recuperación de la infección

La Comunidad de Madrid facilitará a partir del 1 de julio la obtención del Certificado COVID Digital de la Unión Europea, para que los ciudadanos que lo deseen puedan obtenerlo manera telemática o bien presencialmente en los 10 puntos habilitados para tal efecto, y que se dispensa de manera gratuita.

Se trata de un documento acordado en el seno de los países miembros de la Unión que favorece la movilidad de sus ciudadanos por sus territorios. Hay tres tipos de certificado: el de vacunación frente al COVID-19; el de resultado negativo de prueba diagnóstica realizada antes del viaje; y el de recuperación de infección confirmada por una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA).

La solicitud se puede realizar a partir del 1 de julio en la web de la Comunidad de Madrid mediante un certificado digital, DNIe o PIN Permanente. Además, está disponible (desde mediados del mes de junio) en la APP Tarjeta Sanitaria Virtual, aplicación móvil que, desde su puesta en marcha hace un año, ha ido incorporando los datos referentes a la salud del usuario con respecto al coronavirus, tales como pruebas diagnósticas realizadas, y recientemente la información sobre su vacunación.

Lugares para la solicitud presencial

Este recurso se puede obtener de forma presencial en los siguientes puntos: Oficinas de Registro y Atención al Ciudadano situadas en la C/ Gran Vía 3, C/ Sagasta 6, Pza. Carlos Trías Bertrán 7, C/ Vía Lusitana 21, C/ Maudes 17, C/ O´Donnell, 50; y en los cuatro Centros de Vacunación Internacional: Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid (C/ General Oraá, 15); Unidad de Vacunación Internacional del Hospital 12 de Octubre (Avda. de Córdoba, s/n), Unidad de Vacunación Internacional del Hospital Carlos III (C/ Sinesio Delgado 10) y Centro de Vacunación del Ayuntamiento de Madrid (C/ Montesa, 22).

La Consejería de Sanidad ha homologado asimismo a 29 laboratorios privados, para emitir antes de un viaje y previa petición, el documento de prueba diagnóstica negativa que precise el interesado. De esta forma, cualquier ciudadano que se haya vacunado, que se realice una prueba diagnóstica en estos laboratorios o que haya constancia clínica de su recuperación sobre un proceso COVID, podrá solicitar la obtención de los Certificados COVID Digitales.

Código QR de seguridad

Se trata de un documento seguro y fiable que se emite en formato digital o en papel, en lengua nacional y en inglés, que incluye además un código QR de seguridad, sellado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y es válido en todos los países que forman parte de la Unión Europea.

Su implantación se oficializa mañana, 1 de julio, de conformidad con los acuerdos de la UE, tras la experiencia piloto llevada a cabo durante el mes de junio en distintos centros de la Consejería de Sanidad.