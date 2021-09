Cómo es la covid-19 en los personas vacunadas: tos, cansancio y dolor muscular

El pasado 8 de agosto, después de salir a correr, Juan se encontró mal y se tumbó en la cama. Lo primero que se le vino a la cabeza es que se había pasado con el ejercicio. "Hacía tiempo que no corría 12 kilómetros", cuenta a NIUS, pero el malestar no fue a menos, sino a más. No tenía fiebre, pero sí tos y dolor de cabeza. "Estaba bastante tirado, tenía dolor físico ", explica. Las sospechas empezaron a crecer, aunque el suyo era un caso raro. J uan ya estaba vacunado . Hacía un mes que le habían puesto una dosis de Pfizer. Un solo pinchazo, ya que en octubre había pasado la covid-19.

Al día siguiente, Juan no quiso arriesgarse y fue a la farmacia. El test de antígenos confirmó los presagios. A sus 44 años se había reinfectado a pesar de estar vacunado . Estas cosas pasan, claro que pasan. En España cuesta encontrar datos oficiales, pero no casos como el de Juan.

En primera persona y con todo lujo de detalles cuenta el periodista estadounidense, Will Stone , cómo fueron los síntomas de la enfermedad a pesar estar vacunado con las dos dosis de Pfizer. " Fueron cinco días miserables. Me dolían las piernas y los brazos, la fiebre subía a 39ºC y cada pocas horas de sueño dejaba mis sábanas empapadas de sudor". Stone compara su infección de covid con sus "peores gripes". Incluso después de desaparecer la fiebre, pasó las siguientes semanas sintiéndome mal.

La última ocasión en la que Juan entró en contacto con el SARS-CoV-2, la variante delta ya era predominante en España. Juan no tuvo fiebre, como sí tuvo Stone, pero ya no fue como un ligero catarro, sino como "una pequeña gripe", con:

La vacuna no es la meta, sino un escudo, por eso "es importante seguir manteniendo las medidas de protección y salud pública", subraya José Antonio Navarro. Eso sí, "si no te vacunas no tienes ninguna protección. Solo hay que ver cómo hace un año morían 1.100 personas al día. Y cómo fallecían en las residencias. No hay color en los ingresos y en los fallecimientos". Asegura el doctor que la protección de una vacuna depende de: