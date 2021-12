Cómo evitar el contagio de ómicron: mascarilla FFP2 y "bien puesta"

La mascarilla FFP2 protege mejor que la quirúrgica porque filtra aerosoles

Las quirúrgicas fueron diseñadas contra las gotículas, partículas más grandes que los aerosoles

Ante este "tsunami de ómicron" una "FFP2 bien ajustada", asegura el catedrático José Manuel Batista

La mascarilla vuelve a la calle para intentar poner freno a esta nueva ola impulsada por ómicron. Las vacunas, la mejor arma para evitar casos graves y muertes, no protegen del contagio. Lo único que lo hace es distancia social, buena ventilación y una mascarilla bien puesta, cubriendo correctamente la nariz y la boca, insisten los epidemiólogos y expertos en Salud Pública.

"¿Cualquier mascarilla?", pregunta NIUS a los expertos. La respuesta es "No". "Todo lo que no sea una FFP2 o una mascarilla quirúrgica es como llevar un trapo de cocina", afirma categórico Andreu Veà, fundador de Covid Warriors. Así que, indica el ingeniero, "para eso es mejor no llevar nada, porque da una falsa sensación de seguridad".

Un ejemplo de la eficacia de la mascarilla: el brote de Málaga

Para explicar la efectividad de las mascarillas Andreu expone a NIUS el contagio en un centro hospitalario de Málaga. Sanitarios que estuvieron trabajando con gente infectada durante más de ocho horas y que al estar bien protegidos no les pasó nada, pero que "fueron de comida y se infectaron por decenas", todos de baja. La diferencia es llevar o no mascarilla, está claro, subraya. Pero ¿para frenar la ómicron es suficiente con la mascarilla quirúrgica o se necesita una FFP2?

"Lógicamente protege más la FFP2 que la quirúrgica, pero la ómicron no es más contagiosa porque traspase mejor las mascarillas, el SARS-CoV-2 sigue teniendo el mismo tamaño", asegura a NIUS Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Si se puede llevar una FFP2, mejor, apunta el doctor, pero lo importante es llevarla correctamente. "A veces ves que la gente no la lleva bien ajustada o la lleva por debajo de la nariz y eso es como no llevar mascarilla", constata.

Mejor la FFP2 que la quirúgica

El bioquímico y biólogo molecular José Manuel Batista también apuesta por una FFP2 "bien ajustada" ante este "tsunami" de ómicron. Así lo explica el catedrático de la Universidad Complutense en su cuenta de Twitter.

"La vacuna no te protege de no infectarte y encima el concepto del pasaporte covid yo creo que no termina de aclarar a la gente", argumenta Andreu Veà, así que "creo que hay que autodefenderse con una mascarilla FFP2, homologada y bien puesta", insiste. Si se lleva la FFP2 bien ajustada, "la probabilidad de contagio es del 0,4 %", asegura. "El problema es que nadie la lleva bien ajustada porque somos de nariz grande". Pero para eso, indica el ingeniero, hay técnicas sencillas y baratas como poner un simple esparadrapo ajustando la prenda a la cara.

¿Por qué es más eficaz una FFP2?

La razón la explica el fundador de Covid Warriors. "La mascarilla quirúrgica está pensada para luchar contra gotículas, pero con la covid luchamos contra aerosoles. La gotícula es mayor a 100 micrómetros y el aerosol es menor".

"La gotícula -continúa- es como un limpiacristales que aplicas con un difusor y el aerosol, en cambio, es como un ambientador, como el humo del tabaco. Si las gotas fueran gordas, tendrías que poner la nariz en el suelo para poder olerlo, pero no, son gotitas mucho más pequeñas de forma que flotan, se quedan suspendidas en el aire durante horas. El aerosol queda en suspensión y sube. El SARS-CoV-2 viaja sobre los aerosoles y puede estar durante 12 horas en suspensión, a no ser que abras la ventana y ventiles".

Gotículas vs aerosoles

El objetivo es filtrar aerosoles, no gotículas. Pero, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, elaborado por la Universidad Tecnológica de Delft, uno de los centros de enseñanza superior más importantes de los Países Bajos, "la quirúrgica presenta agujeros por todas partes", constata el ingeniero. Ante la ómicron, mejor mascarilla quirúrgica que nada, pero "lo mejor es una FFP2", insiste.

"Es mejor que la gente vea el vídeo y escoja", indica Veà. "Sí, las FFP" son más caras, pero aquí el truco es no infectarse porque, aunque estés a 15 metros de alguien que fuma si estás suficiente tiempo y desprotegido, o muy cerca de él en la calle, acabarás oliendo, pues esto es lo mismo que con el humo del tabaco".

Según el ingeniero catalán, este es un tema de probabilidades, cuantas más capas pongas, menos probabilidades tendrás de contagiarte. Así que, concluye, "entre FFP2 y quirúrgica depende de ti y de lo que quieras tu vida".

FFP2 y el 21% de IVA frente al 4% de la quirúrgica

Si la FFP2 es más necesaria que nunca, ante el rápido contagio de ómicron, ¿por qué sigue teniendo un IVA del 21% y no un impuesto reducido del 4% como la quirúrgica?, pregunta NIUS. "Es un asunto que va a ser tratado por la Comisión Europea, pero como es tan urgente -responde Andreu Veà con ironía- lo harán en los próximos meses".