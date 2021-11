Cómo evitar que la nueva variante desencadene una "tormenta perfecta" a un mes de la Navidad

Era una posibilidad, el "gran peligro", en palabras de los científicos. La aparición de una nueva variante más nociva del coronavirus. Una advertencia reiterada de los epidemiólogos: no se pondrá fin a la pandemia mientras no esté inmunizado todo el mundo y el SARS-CoV-2 siga circulando.

La realidad hoy es que "en más de 50 países no hay ni un 10% de vacunados y ahí el virus sigue evolucionando. Ese es el gran peligro actualmente", alertaba a NIUS a principios de esta semana el reputado virólogo, José Antonio López Guerrero . La amenaza se ha hecho realidad, aunque todavía se desconoce su alcance.

En todo caso, a pesar de las reuniones de urgencia de la OMS, de las caídas de las bolsas, del cierre de aeropuertos y de calificativos como "variante horrenda", no hay que situarse en un contexto de preocupación, subraya Amós García Rojas , "sino de ocupación". Según el representante de España en el Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud para Europa, " hay que estar en la a de alerta, no en la a de alarma ", explica a NIUS.

"No es momento para la desesperación, sino para la prudencia y la espera cautelosa", añade Fernando García , portavoz de Sociedad Española Salud Pública (AMaSaP). De momento, explica el experto, " lo único que podemos hacer es estar en guardia ". Lo que se sabe por el momento es que esta variante contiene más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula, más del doble que las de la variante delta, y ello podría tener tres consecuencias:

El problema, coincide López Acuña, es que la variante ómicron escape a la protección de la vacuna o que sea mucho más contagiosa. El ex directivo de la OMS sí se confiesa "preocupado". La clave, asegura, es "no desprotegerse" .

Mientras algunos países como España ya han cerrado sus aeropuertos a los países con mayor incidencia de esta nueva variante, la OMS pide no tomar medidas precipitadas y hacerlo en base a la ciencia y al riesgo. "Se pueden prescindir de viajes a Sudáfrica y a países colindantes, pero eso no lo va a lograr todo", argumenta el ex directivo de la OMS que en España propone: