Cómo funciona el sistema de citas para la vacuna contra la covid en la Comunidad Valenciana

No obstante, fuentes de la Conselleria indican que si desde el Sistema de Información Poblacional (SIP) no cuentan con el número móvil del paciente, el personal sanitario llama al fijo aportado por el mismo para indicarle de forma personal la cita de la vacunación, que suele coincidir con personas mayores que no tienen demasiada destreza con los dispositivos móviles. Estas mismas fuentes indican a NIUS que si cualquier ciudadano tiene alguna duda sobre la vacunación, como por ejemplo el día de la cita , puede llamar a su centro de salud para resolverla.