Cómo queda la cuarentena en España para contagiados y contactos estrechos

Aprobada el miércoles por unanimidad y en tiempo récord por el Gobierno y las comunidades autónomas, la nueva cuarentena en España pasa a ser de siete días y no de 10 como se venía haciendo hasta ahora.

Tal y como explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la medida es efectiva desde este mismo jueves. De esta forma, alguien que hoy cumpla los siete días de aislamiento tras detectar el positivo, si no tiene síntomas podrá salir a calle . Tendrá que cumplir, como todos los demás, las medidas de protección no farmacológicas como llevar la mascarilla.

Para los asintomáticos y para las personas no vacunadas que hayan estado en contacto estrecho con un positivo. Las personas que tengan síntomas deberán permanecer aisladas hasta que dejen de presentarlos.

Según indica Sanidad, siguiendo las recomendaciones de Europa y Estados Unidos (ECDC y CDC), el aislamiento se mantendrá hasta tres días después de la resolución de la fiebre y del cuadro clínico, con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral.

Desde este jueves, el periodo se recorta a siete días para las personas no vacunadas.

No, el pasado 21 de diciembre Sanidad estableció que las personas vacunadas no deben guardar cuarentena a pesar de haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada.

Tal y como indica el Ministerio de Sanidad, "se estima que la transmisión comienza 2-3 días antes y es máxima unas horas antes del inicio de síntomas; después, va decreciendo progresivamente durante la semana siguiente, no habiendo observado ningún caso de contagio pasados 7 días tras el inicio de los síntomas".

No, tal y como explicó Darias en la rueda de prensa de este miércoles, no es necesario que los casos asintomáticos o las personas no vacunadas que hayan estado en contacto estrecho con un positivo se hagan un test de detección activa del virus para concluir su aislamiento pasados los siete días. En el caso de positivos con síntomas, tampoco será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral.