Cómo responder a los argumentos de los antivacunas: "No hay nada menos científico que llamarles gilipollas"

"Una estrategia que yo explico a mis alumnos -indica el profesor Rosell- es la idea de alinearse con su ideología, entender lo que está diciendo, sin enfrentarse , y desde ahí llevarlo a otro terreno". El docente de Universidad de Valladolid pone un ejemplo: ante el clásico "yo no vacuno a mis hijos porque defiendo la vida natural", se puede dar como respuesta "¿acaso hay algo más natural en una madre que proteger a sus hijos?". Lo que no funciona nunca -sostiene el experto- es responder "¡qué burrada estás diciendo, eres un antivacunas!".

En Twitter y en redes sociales, explica Ignacio Rosell, hay gente que defiende presuntamente la ciencia diciendo que "yo soy muy prociencia y los antivacunas por tanto son gilipollas, esa gente en realidad no está defendiendo la ciencia porque la ciencia lo que dice es que llamando gilipollas a alguien no le vas a convencer, no hay nada menos científico". De hecho, tal y como explica a NIUS el doctor, "a nosotros la palabra antivacunas o negacionistas no nos gusta mucho porque los antivacunas son un extremo de una situación, pero hay mucha gente que simplemente tiene una duda vacunal".