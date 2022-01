Pero una cosa es gripalizar la gestión y contabilidad de la covid y otra muy diferente comparar las enfermedades. Porque eso no lo sostiene ningún experto de los que consulta habitualmente este diario digital. Pueden tener síntomas parecidos, pero su letalidad, incidencia y gravedad están muy lejos de ser parecidos . En este artículo NIUS intenta aclarar estas diferencias, y explicar por qué no son comparables ni siquiera epidemiológicamente.

En la gripe los datos de contagios, hospitalizaciones y muertes de gripe son extrapolaciones , no son un conteo de casos uno a uno. Se toman los datos reales de muertes confirmadas por gripe, se añaden otros factores como el exceso de mortalidad del sistema MoMo, o las notificaciones de la red de médicos centinela, y se calcula cuánta gente ha podido morir por causas relacionadas con la gripe ese año.

"La gripe a veces es el empujón que propicia la muerte, es la causa final de la muerte pero no muere de gripe, sino que muere con gripe. Eso mismo nos pasa con la covid, que ingresa gente con mucha patología grave de base y la covid acelera o propicia el fallecimiento. Son enfermedades que habitualmente no son graves, pero cuando las contrae una persona con una salud precaria o debilitada, son los que suelen fallecer. La gripe y la covid son oportunistas, en este sentido. Y el problema es que ahora estamos contando como muertos de covid todo el mundo que muere con una PCR positiva, y se analiza después si ha muerto con o de covid. Sin embargo,los de gripe no se contabilizan todos, solamente los ingresados graves en los hospitales con desarrollo fatal. Pero luego se hacen unas estimaciones que incluyen otros fallecidos. Por eso es muy complicado comparar los datos de fallecidos de gripe con los de covid", explica Domínguez.