Madrid abre las piscinas municipales sin necesidad de mascarillas y permitiendo un 10% más de aforo

Coincidiendo con el día en que las mascarillas dejan de ser obligatorias en el exterior la Comunidad de Madrid inaugura la temporada de piscinas (las del Ayuntamiento se abrieron el 15 de mayo). Y abren aplicando los protocolos de seguridad marcados por la Consejería de Sanidad el 7 de mayo, entre las que ya no estaba llevar mascarillas. Solo se deben llevar cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Es decir, se puede estar sin mascarilla en la toalla pero no si te cruzas con un vecino de camino a la ducha.