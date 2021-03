La Comunidad Valenciana administró 7.700 dosis del lote paralizado de AstraZeneca pero no detecta ninguna reacción adversa

La Comunidad Valenciana ha administrado un total de 7.700 dosis del lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca que algunos países han apartado para investigar casos de tromboembolismo y que la Conselleria de Sanidad anunció el pasado viernes que había dejado de administrar. No obstante, la consellera Ana Barceló ha precisado que "no se ha detectado ninguna reacción adversa" en las personas que han recibido estas dosis.

Barceló ha señalado que la Comunidad dispone de un total de 23.850 dosis del lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca, de las que ya se han administrado 7.700 hasta este viernes, cuando la Conselleria anunció que no utilizará "momentáneamente" este lote .

La consellera ha explicado que, en el momento en que apareció la noticia de que algunos países habían apartado este lote para investigar casos de tromboembolismo, Sanidad consideró "oportuno" aplazar la inoculación de estas dosis. No obstante, ha asegurado que "no se ha detectado ninguna reacción adversa" en las personas que han recibido estas dosis. "No hay ningún problema. La vacuna de AstraZeneca es tan buena como el resto vacunas", ha asegurado Barceló.