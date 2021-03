La Comunidad Valenciana amplía el uso de terrazas al 100% y la apertura del interior de los bares al 30%

El espectacular descenso de la incidencia acumulada a 57,66 casos por cada 100.000 mil habitantes no ha hecho que el gobierno valenciano se desvíe de su intención de llevar a cabo una desescalada prudente. "La relajación no es una opción. Todo se puede venir abajo. Hay que hacer una desescalada responsable. No estamos para fiestas", ha dicho Puig.